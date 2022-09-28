Пил не только Шурик, а весь СССР: у автоматов с газировкой был подвох

Сцена с Шуриком, стоящим около автомата с газировкой, вошла в новеллу «Наваждение» из кинофильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“». Но из подобных устройств пил не только один герой, но и весь СССР. Автоматы вошли в число символов советского времени. И мало кто из горожан задумывался, какие опасности они в себе таят.

В автоматах стоял всего один стакан, пить из которого полагалось всем. В нынешних санитарных условиях современной России такая ситуация просто неприемлема. А тогда советские граждане спокойно относились к тому, что этот же самый стакан в течение дня могли использовать десятки других людей.

После употребления газировки емкость нужно было поставить под соседний кран с холодной проточной водой и ополоснуть. Однако делали так далеко не все, да и качественной дезинфекцией назвать это было нельзя. Вручную же стаканы изредка мыли содовым раствором специалисты, обслуживавшие автомат. При этом никаких эпидемий по причине антисанитарии зафиксировано не было. Нынешние эксперты говорят, что тогда просто не вели статистику надлежащим образом. А распространение вирусов могло привести к герпесу, гепатиту, гриппу или хеликобактериозу.