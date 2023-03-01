Пил и считал копейки до пенсии: судьба красавца-актера Юматова доведет вас до слез

Георгий Юматов прославился десятками ролей в знаменитых советских фильмах. Поклонники знали его по картинам «Седьмой спутник», «Не забудь... станция Луговая» и, например, по исторической драме «Две жизни». При этом мало кто из поклонников догадывался, насколько трагично закончилась жизнь артиста.

Дело в том, что с юности Юматов страдал от чрезмерного пристрастия к алкоголю. В течение многих лет он не мог справиться с пагубной привычкой, а после выхода на пенсию он уже совсем не контролировал зависимость.

При этом Юматова не приглашали в фильмы и сериалы. Звезда экрана не был интересен продюсерам и режиссерам, поэтому жил лишь на свою пенсию и пенсию жены Музы Крепкогорской, чего не хватало даже на скромную жизнь.

В последние же годы жизни он попал в новости из-за убийства. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, артист застрелил дворника. Как оказалось спустя время, мужчину убила супруга артиста, а он взял вину на себя, но провел в тюрьме всего лишь два месяца и вышел по амнистии в честь 50-летия Победы.

В итоге прославленный артист скончался в 71 год от разрыва брюшной аорты, проблемы с которой начались у него как раз в тюрьме. Из-за резонансного убийства Юматов остался полностью без работы, так как режиссеры боялись его, и провел последние годы жизни в компании преимущественно своей жены.