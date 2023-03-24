Пил и плакал: трагическая судьба советского «мальчика с золотым голосом»

25 лет назад не стало Сергея Парамонова. «Пусть бегут неуклюже», «Голубой вагон» и «Улыбка» — проникновенное исполнение этих песен прославило его на весь Союз. Он выступал с мэтрами эстрады: Утесовым, Шульженко, Кристалинской. А в 14 лет исчез со сцены.

У Сережи начал ломаться голос: звонкий, чистый, прямо золотой, он стал меняться на глазах. Из детского хора под руководством Попова ему пришлось уйти. Смотреть, как его песни поют другие, было до боли неприятно. Вместо того, чтобы взять паузу, пока голос претерпевает изменения, юный артист продолжил петь и получил музыкальное образование.

Последующие его начинания не увенчались успехом. Он писал музыку, был клавишником, вел передачи на радио и дискотеки в парке «Сокольники», даже подрабатывал в морге. Неудачи, в том числе и любовные, заливал спиртным. Вторая (и горячо любимая им жена) бросила его, забрав сына. В прошлом знаменитый певец погрузился в депрессию.

Его сердце не выдержало. 15 мая 1998 года тело артиста обнаружили на полу в ванной комнате. За 8 лет до гибели он написал песню для группы «Окно». В ней есть мрачные строки о том, что лирический герой оказался никому не нужен и, видимо, «с дистанции сошел». А он пытался лечить людские души при помощи света своей души: «Брал за все душой, а не монетой, словно кровью пишущий поэт».