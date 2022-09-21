Пикантный тест: угадай звезду по декольте

Словом “декольте” в наши дни обозначают любой верхний вырез на платье. В Европе под этим модным термином, пришедшим из французского языка (decollete дословно переводится “без шеи”), подразумевают вырез, который открывает плечи и верхнюю часть груди. Придумали его, как нетрудно догадаться, для привлечения как можно большего числа взоров и соблазнения - с помощью корсета грудь еще и слегка приподнимали, создавая иллюзию пышных форм. Существует также другой тип выреза, который называется кливидж (от английского cleavage - “вырез”) и представляет собой форму одежды, при которой плечи остаются закрытыми, а вот шея, ключицы и часть на груди, а иногда и ниже, до самого пупка, обнажены. По словам историков моды, кливидж предназначался не для тех же самых целей, что и декольте - он был призван обеспечить нормальный теплообмен в жару.

Сегодня модельеры придумывают самые разные формы вырезов, кажется, что их фантазия не имеет никаких границ. Предлагаем вам пройти необычный тест, в котором декольте играют самую главную роль. Проверьте свою наблюдательность и интуицию, попробовав угадать известную персону по вырезу на наряде.