Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Фильмы, конечно, подвергались цензуре, но и «горяченькое» в них тоже было.

Советское кино умело показывать романтику без пошлости — одним взглядом, жестом или сдержанным поцелуем. И вот именно последним мы решили посвятить наш новый тест.

Здесь вы увидите 5 легендарных поцелуев. Где-то они страстные, где-то — более сдержанные. Но задача у вас одна — вспомнить, из какого фильма каждый стоп-кадр.

Не переживайте, если не все узнаете сходу. Зато теперь есть повод пересмотреть эти сцены — и понять, почему советские режиссеры были мастерами тонких чувств.

Ну что, готовы себя проверить? Тогда вперед!

