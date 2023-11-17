Пикантный подтекст: песня «Вологда» группы «Песняры» оказалась не такой уж безобидной

Группа «Песняры» подарила поклонникам множество ярких хитов, но наибольшую популярность обрела песня «Вологда». В течение нескольких десятилетий незамысловатая композиция покоряла сердца фанатов, а народная любовь была связана не только с въедливой мелодией.

Дело в том, что практически сразу после выхода хита жители Вологды заметили: единственный дом с резным палисадником — это кожно-венерологический диспансер. После этого среди фанатов начала распространяться история лирического героя песни, который оказался в больнице из-за легкомысленного и непродолжительного романа с едва знакомой девушкой.

Пикантные истории мгновенно расползлись по всему СССР, но на самом деле ни одна из них не была правдива. Как стало известно впоследствии, песня «Вологда» появилась еще в 50-х, но не пользовалась популярностью. А спустя примерно 20 лет композиторы переписали ее специально для «Песняров», которым удалось подарить мелодии вторую жизнь.