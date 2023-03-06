Пикантный кадр в советском хите пропустила цензура: это показали иностранцам

Нетленная картина «Москва слезам не верит» произвела фурор не только на родине, но и за рубежом. Фильм привнес много нового в советский кинематограф, в частности пикантные эпизоды, к которым советские зрители не были готовы.

Наверняка многие вспомнят эпизод, где Александра, дочь главной героини, игриво танцует в наушниках. Актриса Наталья Вавилова обнажилась по пояс и слегка продемонстрировала свою грудь. Сцена выглядела ненавязчиво, но интригующе, особенно для неискушенных зрителей. Параллельно с этим шла сцена, где Катя Тихомирова принимала душ, что тоже выглядело весьма пикантно. Этот легкий эротизм, придающий фильму больше живости, оценили даже иностранцы.

Но оказывается, как позднее признался режиссер, изначально эпизод был более откровенным и длительным. Цензура оставила только самые целомудренные кадры, но и на том спасибо. Кроме того, были обрезаны сцена соблазнения Рудиком Екатерины и интимная встреча главной героини с женатым любовником, которого сыграл Олег Табаков. Тихомирова должна была остаться в комбинации, но цензоры посчитали, что это уже чересчур.