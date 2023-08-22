Пикантный факт о прошлом мегеры из «Не родись красивой» раскрыли спустя годы

Скрыть это от общественности не удалось.

Прошлое звезды сериала «Не родись красивой» Юлии Такшиной нельзя назвать безгрешным. Не все знают, с чего начинала свой карьерный путь стервозная секретарша Жданова.

Лишь спустя годы стало известно, что до съемок в кино Юлия танцевала в стрип-клубе. Благодаря эффектной «восточной» внешности она даже получила прозвище Багира — ее пронзительный взгляд карих глаз сражал наповал.

В начале нулевых Такшина решила завязать с этим сомнительным ремеслом и «переключилась» на кино. Юлия поступила в Щукинское училище, а в 2005 году получила роль в нашумевшем сериале «Не родись красивой». Такшина сыграла Вику Клочкову — вредную и при этом безалаберную секретаршу Жданова.

На съемках между Юлией и ее экранным начальником Григорием Антипенко завязался роман. Актеры обзавелись двумя наследниками, однако в 2012 году звезды телехита расстались. Ради сыновей Антипенко и Такшина сохранили дружеские отношения. Отец по сей день активно участвует в воспитании Федора и Ивана.