Пикантный факт о донне Журе из «Клона» поразит россиянок до глубины души

Сериал «Клон» собрал много поклонников по всему миру, включая Россию. Зрители с удовольствием следили за личной жизнью героев бразильского «мыла», даже не подозревая, что в реальности судьбы актеров и актрис ничуть не менее интересны. А некоторые факты и вовсе поразили бы россиян, привыкших к совсем другому поведению.

Это касается и актрисы Соланж Коуту, которая исполняла роль привлекательной хозяйки бара — донны Журы. В 54 года популярная в Бразилии звезда сериалов родила сына Бенджамина.

Факт столь поздних родов уже сам по себе вызвал внимание прессы и общества, но настоящая пикантность заключалась вовсе не в этом. Отцом ребенка Соланж стал молодой бразильский студент по имени Жемерсон Андраде, которому на тот момент было всего 24 года.

Разница в возрасте в три десятка лет не помешала влюбленным сначала завести бурный роман, а потом и стать счастливыми родителями. После родов Соланж быстро вернулась в форму и теперь снова снимается и публикует снимки в соцсетях на радость поклонникам. А младший сын актрисы оказался в итоге всего лишь на несколько лет старше ее собственной внучки.