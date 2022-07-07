Пикантные съемки даром не прошли: Медведева засветила декольте на всю страну

Евгения Медведева взбудоражила поклонников пикантным нарядом на съемках для одного из своих предстоящих проектов. Соответствующей записью фигуристка поделилась в личных социальных сетях.

В коротком видео спортсменка предстает перед подписчиками в весьма откровенном платье, красуясь глубоким декольте. Как оказалось, в подобном наряде Медведева появилась на съемках одного из популярных YouTube-проектов, однако пока предпочла не раскрывать название программы.

Внимательные поклонники при этом практически сразу раскрыли секрет фигуристки. Как уверены фанаты, знаменитость стала героиней шоу «Контакты», где будет рассказывать, чьи же номера телефонов есть в ее гаджете. Пока неизвестно, кто именно станет вторым участником выпуска, но, как отметили пользователи Сети, они с нетерпением ждут предстоящий эпизод шоу.

«Ура, быстрее бы увидеть выпуск», — не скрывают своего восторга поклонники.

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