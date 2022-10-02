Пикантные подробности о сотнях любовниц предали огласке: Сталлоне отрицать не стал

Из-за родовой травмы у знаменитого актера Сильвестра Сталлоне были повреждены нервные окончания на лице, что сказалось на его мимике и привело к дефекту речи. Однако физически недостатки не помешали актеру сделать головокружительную карьеру в кино и покорить множество женщин.

На 50-летие Сталлоне известный таблоид объявил, что у звезды было 595 (!) любовниц. В свое время Сильвестр Сталлоне крутил романы с такими звездными красавицами, как Шер и Сибилл Шепард. Поговаривают, что в конце 80-х Сталлоне за год обольстил 88 моделей агентства «Элит», включая Линду Евангелисту и Синди Кроуфорд. Женщин он заманивал не только своим обаянием, но и дорогими подарками.

Всем трем женам Сильвестр Сталлоне изменял, но достигнув преклонных лет, наконец решил обрести покой с Дженнифер Флавин. Пара вместе уже 25 лет.