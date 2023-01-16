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Пикантную правду о 80-летней Барбре Стрейзанд слили в Сеть: такого не ожидал никто

16 января 2023 18:45
Пикантную правду о 80-летней Барбре Стрейзанд слили в Сеть: такого не ожидал никто

Воображение звезды оказалось довольно богатым.

 

Барбра Стрейзанд достигла немалых высот, а потому требует к себе особого отношения. Артистка не боится прямо озвучивать свои желания, многие из которых вызывают у окружающих недоумение.

Поклонники даже не догадывались, на что способно богатое воображение знаменитости, пока шокирующую правду об этом не слили в Сеть. Информация оказалась довольно пикантной.

Например, Стрейзанд имеет ряд важных требований к уборным в гостиницах, гримерках и на съемочных площадках, где ей приходится работать. В частности, певице необходимо, чтобы туалетная бумага и полотенца были не белого, а персикового цвета. У этого каприза есть простое объяснение.

По мнению звезды, именно этот цвет лучше всего сочетается с оттенком ее кожи. Сама же комната должна быть украшена лепестками роз — им полагается быть даже в унитазе.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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