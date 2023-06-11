Пикантная выходка Баскова доведет до гомерического смеха: чудом не лишился важнейшего органа

Николай Басков не упускает ни единой возможности, чтобы произвести впечатление на публику. На торжестве по случаю 50-летнего юбилея Наташи Королевой артист перетянул все внимание на себя.

Звездный блондин не постеснялся других гостей и устроил на глазах у всех пикантное шоу. Певец принялся бить тарелки на счастье, правда, не об пол, а при помощи собственного паха и пятых точек очаровательных подруг именинницы. Многих такая провокационная выходка довела до гомерического смеха.

Другие поразились тому, что музыкант чудом не лишился важнейшего органа. Басков же поспешил упокоить общественность любопытным признанием. В беседе с журналистами исполнитель отметил, что в Греции его научили правильно бить тарелки. К тому же артист напомнил всем, что он человек свободный, поэтому может позволить себе любые вольности.