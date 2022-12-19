Пикантная ситуация «за спиной» у Кейт: принц Уильям всполошил британцев
Наследник престола удивил своим поведением.
Кажется, что принц Уильям последовал примеру младшего брата Гарри, которого оправданно считают возмутителем спокойствия. Только недавно наследник британского престола послушно исполнял рождественские гимны на службе в Вестминстерском аббатстве рядом со своей супругой Кейт Миддлтон и их детьми. А уже на следующий день принц оказался замешан в пикантной ситуации: в качестве гостя он отправился на свадьбу своей бывшей девушки Роуз Фаркуар.
Их роман начался в 2000 году, когда Уильям завершил обучение в Итоне. Считалось, что у пары серьезные намерения, но встреча принца с Кейт Миддлтон в 2003 году положила конец отношениям с Роуз. Экс-подруга не обиделась на принца и даже поддерживала с ним все эти годы крепкую дружбу, что, по слухам, невероятно злило его жену.
Возможно, именно поэтому на свадьбу подруги Уильям и не взял с собой Кейт, отправившись на церемонию «за ее спиной». И, как отметили британские таблоиды, принц в строгом костюме выглядел в этот день роскошно.