Пикантная ситуация «за спиной» у Кейт: принц Уильям всполошил британцев

Кажется, что принц Уильям последовал примеру младшего брата Гарри, которого оправданно считают возмутителем спокойствия. Только недавно наследник британского престола послушно исполнял рождественские гимны на службе в Вестминстерском аббатстве рядом со своей супругой Кейт Миддлтон и их детьми. А уже на следующий день принц оказался замешан в пикантной ситуации: в качестве гостя он отправился на свадьбу своей бывшей девушки Роуз Фаркуар.

Их роман начался в 2000 году, когда Уильям завершил обучение в Итоне. Считалось, что у пары серьезные намерения, но встреча принца с Кейт Миддлтон в 2003 году положила конец отношениям с Роуз. Экс-подруга не обиделась на принца и даже поддерживала с ним все эти годы крепкую дружбу, что, по слухам, невероятно злило его жену.

Возможно, именно поэтому на свадьбу подруги Уильям и не взял с собой Кейт, отправившись на церемонию «за ее спиной». И, как отметили британские таблоиды, принц в строгом костюме выглядел в этот день роскошно.