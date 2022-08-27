Пиар-ход или любовь с первого взгляда: Прилучный раскрыл все карты о романе с Брутян

Весной Павел Прилучный представил поклонникам свою новую возлюбленную Зепюр Брутян. Однако подробностями отношений с актрисой все это время звезда сериала «В клетке» не делился.

Вскоре в Сети появились слухи о том, что Прилучный женился на своей пассии, но и эти разговоры не заставили артиста прокомментировать личную жизнь. Затем звезды и вовсе сделали заявление о совместных съемках в проекте, что убедило интернет-пользователей в том, что этот роман не более чем пиар-ход.

Но оказалось, что история Прилучного и Брутян вовсе не хайп, а прямое доказательство тому, что любовь с первого взгляда существует. В эксклюзивном интервью порталу Hello! актер признался, что после развода с Агатой Муцениеце не планировал снова отправляться в ЗАГС. Однако встреча с Зепюр все изменила.

Прилучный потерял голову от своей коллеги и был готов жениться на ней в первый же день знакомства. «Сразу понял, что это мой человек», — подытожил актер.