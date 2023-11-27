Певец SHAMAN не исключение: россияне назвали артистов, за которых им больше всего стыдно

Россияне внимательно следят за жизнью любимых звезд. И если частью артистов поклонники неизменно гордятся, признавая их своими кумирами, то за некоторых им становится по-настоящему стыдно.

Как пишем ВЦИОМ, больше всего россияне стыдятся Аллы Пугачевой. Примадонна возглавила соответствующий рейтинг: за нее проголосовало 25% респондентов. Также в тройку лидеров попал и бывший муж артистки Филипп Киркоров с 13% голосов. Помимо них, публика осуждает действия Ольги Бузовой и Инстасамки. За скандальных артисток проголосовало 6% и 5% респондентов соответственно.

При этом попал в рейтинг и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Популярный артист, который переживает карьерный рост и регулярно выступает на главных мероприятиях страны, вызывает чувство стыда у 9% соотечественников.