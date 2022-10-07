Певцами уже не стать: вопиющую ошибку шоу «Голос.Дети» предали огласке

Десятый сезон музыкального проекта «Голос.Дети» должен появиться в эфире в ближайшие месяцы. Поклонники с нетерпением ждут новых выпусков любимого проекта. Однако, как оказалось, некоторые эксперты выступают против шоу, в котором приходится соревноваться столь молодым артистами.

По словам Юрия Лозы, участники проекта слишком рано выходят на сцену. В их возрасте у них еще не сформировался голос, поэтому подобные испытания для связок могут быть критичными, и после настолько сильных нагрузок они уже не смогут профессионально заниматься музыкой.

Также музыкант с беседе с Telegram-каналом «Звездач » подчеркнул, что проводить подобные соревнования можно лишь тогда, когда участники пройдут пубертатный период. Потом у них полноценно сформируется голос, и им будут не страшны сильные нагрузки.

Отметим, что новой ведущей шоу стала Яна Чурикова, которая заменила Дмитрия Нагиева. Съемки десятого сезона проекта стартовали в середине сентября этого года. Также, по данным СМИ, изменился и состав наставников: одно и красных кресел займет певица МакSим.