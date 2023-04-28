Петя Васечкин 30 лет живет с красавицей: не поверите, чья она родственница

Егор Дружинин стал знаменитостью еще в детстве. Он сыграл пионера Петю Васечкина в картине «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и в ее продолжении. Впоследствии Егор прославился как танцор и ведущий популярных шоу.

Личная жизнь симпатичного и видного Дружинина всегда волновала поклонниц. Но у них не было и нет шанса завоевать его сердце, ведь хореограф уже почти 30 лет женат на Веронике Ицкович. Она тоже занимается танцами, как и ее близкий родственник Николай Цискаридзе. Звезда балета приходится Ицкович двоюродным братом, а также крестным отцом для ее дочери Александры.

Дружинин познакомился с Вероникой в Петербурге во время занятий по танцам. Они сразу обратили друг на друга внимание, и вскоре между ними начались отношения. Кстати, Цискаридзе не был в восторге от выбора сестры и от нового родственника, но со временем это сгладилось.

Сегодня 51-летний Дружинин по-прежнему счастлив со своей красавицей-женой. У них трое детей — Александра, Тихон и Платон. 52-летняя Вероника выглядит моложе своих лет: она сохранила моложавую внешность и стройную фигуру. Секрет ее красоты прост — танцы и любовь верного мужа.