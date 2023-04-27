Петя из сериала «Две судьбы» отхватил красотку: голова кругом от его жены

Анатолий Руденко подошел к выбору жены со всей серьезностью. В свое время он встречался с такими звездами кино, как Татьяна Арнтгольц и Дарья Повереннова, но ни одну из них в ЗАГС не отвел.

Тем не менее прошло уже больше 10 лет, как артист распрощался со статусом холостяка. На съемочной площадке одной из картин Петя из сериала «Две судьбы» встретил Елену Дудину — и пропал.

Поклонники были рады тому, что Руденко, наконец, нашел счастье в личной жизни. К тому же он отхватил себе красотку всем на зависть: эффектная блондинка будто рождена, чтобы блистать на больших экранах и красных ковровых дорожках.

В первый же год после свадьбы у коллег по цеху родилась дочь Милена. А не так давно появились слухи о том, что пара ждет еще одного малыша. Правда, Руденко опроверг эти домыслы, но уточнил, что «было бы здорово», если бы его супруга в скором времени оказалась в интересном положении.