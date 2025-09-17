«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ

Для тех, кто уже засмотрел шедевр Миядзаки до дыр.

Помните «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки? Шедевр, который даже спустя годы заставляет зрителей с трепетом наблюдать за происходящим.

История о заколдованной шляпнице Софи, таинственном волшебнике Хауле и, собственно, том самом замке, который расхаживает по холмам. У него 8.2 балла на IMDb , и это абсолютно заслуженно: потрясающая анимация, глубокая мысль о внутренней красоте и, конечно, то самое неповторимое ощущение чуда.

Обычно, если хочется чего-то похожего по духу, все сразу идут смотреть другие фильмы Studio Ghibli — и это логично. Там и темы вечные, и та самая ламповая, завораживающая рисовка.

Но нам стало интересно: а есть ли что-то на такое же искреннее и волшебное, но наше, российское? Мы решили спросить у ИИ.

ChatGPT подумал и с радостью выдал ответ: да, есть один мультсериал с очень даже твердым рейтингом 7.3, где и замок фигурирует (причем самый что ни на есть реальный!), и харизматичный герой-волшебник найдется.

Что за мультфильм советует нейросеть

Не будем долго томить — вот что ответила нейросеть:

«Если хочется похожего, обратите внимание на мультсериал "Тайна Сухаревой башни", вышедший в 2010 году».

И ведь правда. Это же готовая магия, только в декорациях Москвы XVIII века. Сюжет разворачивается вокруг Якова Брюса — сподвижника Петра I, ученого и основателя «Навигацкой» школы для юношей.

Его Сухарева башня — не просто здание, а портал в волшебные миры. Вместе с дочерью Брюса Марго и его учеником Петей зрителей ждут невероятные приключения, поиски артефактов и, конечно, тайны.

Что общего с «Ходячим замком»

Самый важный пункт — это, конечно, волшебный мир, живущий по своим законам прямо рядом с нами, за дверью обычной реальности.

Рисовка тоже отдаленно напоминает «Гибли»: это и выразительные глаза Марго, и тщательно проработанные костюмы петровской эпохи, и уютно-загадочные интерьеры самой Башни.

Даже мифические существа и оборотни будто вышли из той же мастерской, что и творения японского мастера. А динамичный дуэт Пети и Марго — это наша отечественная версия тандема Хаула и Софи.

Почему стоит посмотреть «Тайну Сухаревой башни»

Дело не только в рейтингах, но и в зрительской любви. Вот что говорят те, кто уже оценил мультфильм:

«Стиль рисунка прекрасен! Весьма узнаваемо и при том самобытно. Давно не получал от российских мультфильмов такого удовольствия»,

«Необычайная и красивая рисовка. Она чем-то похожа на аниме, но не полностью. За персонажами очень интересно наблюдать, а это главный восторг. Петя — смелый, образованный, рисковый парень. Марго — безумно милая и харизматичная девочка»,

«Живые диалоги, причем с достаточно верибельными детскими интонациями, действительно смешные шутки и небанальные волшебные миры — о сценарии можно сказать только хорошее».

Кстати, у мультфильма еще есть полнометражка «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (2015). В ней, нечаянно разрушив магический манускрипт Брюса, Петя и Марго вынуждены рискнуть — лишь в таинственных Волшебных мирах они смогут найти способ восстановить артефакт и вернуть магистру его силу.

Так что если «Ходячий замок» пересмотрен вдоль и поперек, а душа просит чего-то с таким же размахом и сердцем, но с нашим, отечественным колоритом — вам точно по пути в Сухареву башню. Приятного просмотра!

