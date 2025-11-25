«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

Круглая дата – 100 лет со дня рождения – отличный повод вспомнить не только роли Нонны Мордюковой, но и удивительную историю её имени. Документы актрисы могли бы поставить в тупик любого биографа: перед нами вовсе не Нонна, а Ноябрина. И эта странность появилась не по прихоти родителей, а благодаря эпохе, в которой они жили.

Ноябрина Александровна Афоничева родилась в Константиновке, но в бумагах значилась как Ноябрина Викторовна Мордюкова – отчим позже дал ей свою фамилию и отчество. А вот с именем всё куда занимательнее.

Мать актрисы мечтала назвать дочь в честь подруги Нонны: яркой комсомолки, которая когда-то рассказывала о встрече с Лениным так увлечённо, что ее имя прочно засело в сердце матери будущей звезды «Бриллиантовой руки». Но советская действительность внесла коррективы.

В сельсовете паспортная книга имён оказалась без графы «Нонна». Делопроизводитель посмотрела в окно, увидела сырой ноябрьский день и предложила выход: назвать девочку Ноябриной, а для домашнего имени взять первый и последний слоги.

Рассказ Мордюковой в программе Владислава Листьева подтверждает каждую деталь:

«Начали они толстую книгу листать, и она говорит — “Петровна, такого нема”. Мама в слезы, конечно, заплакала», – и дальше начались поиски компромисса, где и родилась будущая Нонна.

Имя Ноябрина в СССР действительно существовало и связывалось с революционным ноябрём по новому стилю. Оно стало частью моды на идеологические имена – символов новой жизни, оторванной от дореволюционного календаря.

Но Мордюкова быстро переросла официальную формальность. Для зрителей она навсегда осталась Нонной – той самой, которую мать когда-то услышала в рассказах о молодой стране, полной великих надежд.

