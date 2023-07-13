Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами

Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами

13 июля 2023 14:15
Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами

Уже не тот славный мальчик.

Дмитрий Барков прославился на весь СССР еще будучи школьником. Он сыграл Васю Петрова в легендарной ленте «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и в ее продолжении.

Барков, вопреки ожиданиям поклонников, так и не стал популярным актером. После триумфа в детской картине Дмитрий не получал приглашений от режиссеров и жил жизнью обычного школьника. Тем не менее позднее Барков появлялся в нескольких российских сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Однако его эпизодические роли можно назвать исключением.

Дмитрий отучился на экономиста и стал предпринимателем. Его бизнес был связан с автомобилями, однако актерское прошлое его по-прежнему не отпускало. Барков открыл детскую киношколу, исполнив свою давнюю мечту.

Сегодня в 51-летнем экранном Петрове не узнать того милого большеглазого мальчика. Дмитрий поправился, обзавелся сединой и морщинами. Барков может легко сойти за 60-летнего дядечку.

Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами
Фото: Кадры из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984), соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше