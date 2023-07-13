Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами

Дмитрий Барков прославился на весь СССР еще будучи школьником. Он сыграл Васю Петрова в легендарной ленте «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и в ее продолжении.

Барков, вопреки ожиданиям поклонников, так и не стал популярным актером. После триумфа в детской картине Дмитрий не получал приглашений от режиссеров и жил жизнью обычного школьника. Тем не менее позднее Барков появлялся в нескольких российских сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Однако его эпизодические роли можно назвать исключением.

Дмитрий отучился на экономиста и стал предпринимателем. Его бизнес был связан с автомобилями, однако актерское прошлое его по-прежнему не отпускало. Барков открыл детскую киношколу, исполнив свою давнюю мечту.

Сегодня в 51-летнем экранном Петрове не узнать того милого большеглазого мальчика. Дмитрий поправился, обзавелся сединой и морщинами. Барков может легко сойти за 60-летнего дядечку.