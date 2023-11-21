Петров лишился состояния из-за жены: вот сколько он заплатил на свадебный банкет

Еще недавно Александр Петров старался не распространяться о личной жизни. Однако в этом году актер огорошил публику новостью: он женился. Но не на Стасе Милославской, с которой встречался, а на никому не известной Виктории Антоновой. Парочка расписалась вскоре после знакомства и пришла в ЗАГС в кроссовках.

Однако молодожены все же решили отметить свадьбу. Грандиозное торжество состоится 25 ноября в Подмосковье. Мероприятие пройдет в банкетном зале, который вмещает до 500 человек, так что гостей будет много. Уже известно, что на звездную вечеринку приглашен Дмитрий Маликов, чьи песни обожает Петров.

Артисту придется выложить круглую сумму за празднование. Речь идет про 25 млн рублей. Поклонникам Александра Петрова остается только гадать, приглашена ли на праздник жизни Милославская или актер не желает видеть бывшую в такой знаменательный день.