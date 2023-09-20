Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России

Увы, он уже занят.

Масштаб трагедии по поводу неожиданной свадьбы Александра Петрова сильно преувеличен. Не все считали актера самым сексуальным мужчиной и завидным холостяком. Другое дело — Юра Борисов.

Этот худой и лысый артист и рядом не стоял со звездой фильма «Лед». Если внимательно почитать комментарии в Сети, становится очевидным, что именно его женщины называют самым красивым в России.

«Я в восторге! Какой Юра харизматичный», «Он точно будет номером один», «Интересно, он сам понимает, насколько прекрасен?» — обмениваются мнениями представительницы слабой половины человечества.

К слову, место рядом с мачо давно занято. Борисов успевал не только успешную карьеру строить, но и налаживать личную жизнь. Мечта миллионов достался Анне Шевчук. Супруги уже успели обзавестись детьми. Возлюбленные воспитывают двух дочерей с необычными именами — Марфа и Акулина.