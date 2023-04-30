Петросяну назло: Степаненко теперь так хороша, что женихи должны в очередь выстраиваться

Елена Степаненко своим примером доказала, что после развода жизнь только начинается. В течение 33 лет артистка была замужем за Евгением Петросяном, поэтому их расставание наделало немало шума. Поклонники принялись жалеть звезду, поскольку муж променял ее на свою молодую помощницу Татьяну Брухунову.

Но вскоре жалость сменилась неподдельным восхищением. Степаненко решила начать все с чистого листа и взялась за себя. Например, знаменитость сильно похудела. За счет дробного питания и маленьких порций она избавилась от 46 лишних килограммов.

Юмористка не отказывалась от интервью, в которых признавалась, что отпустила неверного мужа. Теперь назло Петросяну она так хороша, что женихи должны в очередь выстраиваться.

Ранее в СМИ появлялись новости о том, что у звезды полно молодых ухажеров. Впрочем, давать официальное подтверждение этим слухам артистка не спешит. Теперь она предпочитает не откровенничать о личной жизни.