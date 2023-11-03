Петросян такого наговорил со сцены, что не за горами скандал: досталось известной певице

Евгений Петросян отметил 60-летие своей юмористической карьеры. Комик дал большое шоу, в ходе которого повел себя не по-джентльменски. Артист публично оскорбил популярную певицу — в воздухе запахло жареным.

Сатирик вспомнил слухи о чипировании, которое, согласно замыслу Билла Гейтса, планировали проводить при помощи вакцинации против коронавируса. В Сети ходили разговоры о том, что после введения чип проникает в клетки мозга, присасываясь к ним и контролируя поведение человека.

По словам телеведущего, многих уже удалось чипировать таким хитрым способом. Не прошел такой трюк только с Ольгой Бузовой.

«Чип не нашел, к чему присосаться», — съязвил Евгений Ваганович.

Теперь публика замерла в ожидании реакции бывшей ведущей «Дома-2», которая может быть совершенно непредсказуемой. Нельзя исключать того, что не за горами громкий скандал, как это было, например, с Дмитрием Губерниевым. На всю страну он заявил, что исполнительница страдает от алкогольной зависимости, что привело к нешуточному конфликту.