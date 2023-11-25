Петросян отказался от роли, которая сделала мегазвездой другого актера: причина странная

У звезды были свои планы.

Евгений Петросян едва не урвал себе кусок чужой славы. Когда артисту было всего 19 лет, он мог стать невероятно популярным, но в последний момент передумал работать с культовым режиссером.

Именно телеведущий был одним из главных претендентов на роль Шурика в «Операции „Ы“». Он идеально подходил для образа студента, и Леонид Гайдай был готов к сотрудничеству.

Позднее комик вспоминал, что уже начал репетировать с постановщиком, как вдруг опомнился. До него дошло, что Шурик — романтический герой.

«Это не мое. Я хочу быть комедийным артистом», — так говорил об этом впоследствии бывший муж Елены Степаненко.

В результате персонаж достался 27-летнему Александру Демьяненко. К нему лицедей возвращался еще не раз и стал настоящей мегазвездой.

Как бы там ни было, Евгений Ваганович у разбитого корыта также не остался. Он получил то, что хотел, и построил успешную карьеру юмориста.