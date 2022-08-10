Петросян обманул Степаненко не только с Брухуновой: подлость артиста шокирует

Евгений Петросян шокировал поклонников своими отношениями с Татьяной Брухуновой, которая на 44 года младшего него. Как неоднократно утверждала Елена Степаненко, юморист начал роман с новой избранницей за ее спиной во время их совместной жизни. При этом, как оказалось, это не единственный обман, который позволил себе артист.

По словам юмористки, во время раздела имущества звезда эстрады сначала предложил разделить все поровну. Однако во время обсуждения он точно дал понять, что выбрал именно для себя все самое дорогое и ценное и не намерен честно делиться.

«Предложил: делим поровну. Я говорю: давай переставим эту фамилию сюда, а другую — туда. Как пошел ор!» — рассказала Степаненко в программе «Еще не вечер».

После этого, как признается артистка, она решила справедливо разделить имущество между собой и мужем. Именно поэтому она обратилась к своим юристам и потратила несколько лет на судебные разбирательства.