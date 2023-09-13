Петросян это скрывал: раскрыта истинная причина закрытия «Кривого зеркала»

Шоу «Кривое зеркало» смешило народ на протяжении 11 лет. Проект давно покинул телевизионный эфир. О причинах его закрытия чего только не говорили — правду Евгений Петросян от всех упорно скрывал.

Юморист Александр Морозов посчитал, что пора рассказать зрителям, как все было на самом деле. Комик понимал, что своими словами может обидеть многих коллег, но все же выдал все как на духу.

По словам знаменитости, в программе снимались «действующие» артисты. Чтобы прокормить свои семьи, им приходилось много гастролировать. В разъездах по стране заработать удавалось больше, поэтому постепенно актеры стали уходить от Евгения Вагановича. Но это еще не все.

Морозов заметил, что воображение авторов за годы работы над передачей заметно исхудало. Шутки стали повторяться, да и былого энтузиазма у коллег уже не было.