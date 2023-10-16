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Петр Федоров попал в кино не просто так: вот кем оказался его прославленный родственник

16 октября 2023 07:45
Петр Федоров попал в кино не просто так: вот кем оказался его прославленный родственник

Секреты актерской игры получил по наследству.

Петр Федоров прославился благодаря роли в сериале «Клуб». После этого актер сыграл немало ярких и более серьезных ролей. Привлекательная внешность, талант, способность вживаться в любого персонажа — кажется, ему с рождения было предназначено играть в кино. Отчасти это действительно так, ведь Петр происходит из знаменитой актерской династии.

Дедушка Петра — известный в советские годы актер Евгений Федоров, а двоюродным дедом звезды является народный артист России Александр Збруев. У братьев была одна мать, но разные отцы.

Александр Викторович всегда брал пример со своего старшего брата и даже профессию выбрал по его примеру.

По тому же пути решил пойти и Петр, хотя никогда не пытался использовать славу своей семьи. Збруев часто делился с внучатым племянником секретами актерского мастерства. Неудивительно, что Федоров так легко справляется с любыми ролями.

Петр Федоров попал в кино не просто так: вот кем оказался его прославленный родственник
Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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