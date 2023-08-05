Петь так и не научилась: выступление Орбакайте без фонограммы привело людей в бешенство

Кристина Орбакайте проявила похвальную смелость и выступила на большую аудиторию, отказавшись от фонограммы. Впечатление на публику артистка произвела сильное. Народ пришел в бешенство, услышав, как на самом деле поет дочь Аллы Пугачевой.

В Сети есть видео, где знаменитость исполняет хит «Без тебя» в студии «Авторадио». Исполнение непростой песни вживую далось Орбакайте с большим трудом. Звезда старалась не подавать виду, что едва справляется, но слушателей не обманешь.

Многие возмутились тому, что за долгие годы на эстраде наследница Примадонны так и не смогла довести свой вокал до совершенства. Другие подчеркнули, что никаких способностей к пению у Орбакайте не было изначально и на сцене она задержалась лишь благодаря влиятельной матери.