Петь так и не научилась: выступление Орбакайте без фонограммы привело людей в бешенство
Звезда сдала себя с потрохами.
Кристина Орбакайте проявила похвальную смелость и выступила на большую аудиторию, отказавшись от фонограммы. Впечатление на публику артистка произвела сильное. Народ пришел в бешенство, услышав, как на самом деле поет дочь Аллы Пугачевой.
В Сети есть видео, где знаменитость исполняет хит «Без тебя» в студии «Авторадио». Исполнение непростой песни вживую далось Орбакайте с большим трудом. Звезда старалась не подавать виду, что едва справляется, но слушателей не обманешь.
Многие возмутились тому, что за долгие годы на эстраде наследница Примадонны так и не смогла довести свой вокал до совершенства. Другие подчеркнули, что никаких способностей к пению у Орбакайте не было изначально и на сцене она задержалась лишь благодаря влиятельной матери.
«Голос слабенький. Тихие песни может петь, но высокие ноты она не возьмет», «Никакого таланта не видно и не слышно, в туалете „занято“ кричать пойдет», «За десятки лет вокал не появился, но народ как-то притерся и смотрит по привычке, из технического интереса. Семейный авторитет будет ее еще долго кормить», — возмущаются россияне в Сети.