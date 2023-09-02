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Петь разучился: выступление Николаева без фонограммы разочаровало каждого второго

2 сентября 2023 11:30
Петь разучился: выступление Николаева без фонограммы разочаровало каждого второго

Артист не попал в половину нот.

Игорь Николаев известен не только как композитор, но и как исполнитель собственных песен. В молодости он и правда мог похвастаться отличным слухом и приятным тембром голоса. Но с годами вокальные таланты стали подводить артиста. В студии «Авторадио» бывший супруг Наташи Королевой выступил вживую и опозорился.

Поклонники певца с нетерпением ожидали услышать композицию «Там нет меня» из уст автора. Но то, что произошло в эфире, всех крайне разочаровало. Музыкант фальшивил и едва попадал в ноты. Под видеозаписью с пением Николаева уже море возмущенных комментариев. Большинство сходятся на том, что возраст лишил артиста не только голоса, но и прежнего слуха.

«Едва вытягивает, голос уже не тот», «Фальшиво поет, разучился петь», «Да он и не умел никогда, Королева спасала всегда», — пишут расстроенные пользователи Сети.

Фото: Bulkin Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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