Петь разучился: выступление Николаева без фонограммы разочаровало каждого второго

Игорь Николаев известен не только как композитор, но и как исполнитель собственных песен. В молодости он и правда мог похвастаться отличным слухом и приятным тембром голоса. Но с годами вокальные таланты стали подводить артиста. В студии «Авторадио» бывший супруг Наташи Королевой выступил вживую и опозорился.

Поклонники певца с нетерпением ожидали услышать композицию «Там нет меня» из уст автора. Но то, что произошло в эфире, всех крайне разочаровало. Музыкант фальшивил и едва попадал в ноты. Под видеозаписью с пением Николаева уже море возмущенных комментариев. Большинство сходятся на том, что возраст лишил артиста не только голоса, но и прежнего слуха.