Петь не обязательно: Пугачева добилась очередного триумфа в России

Результаты недавнего опроса ВЦИОМ позволили составить рейтинг лучших певиц страны. И предпочтения россиян распределились довольно необычным образом. Участникам опроса нужно было самостоятельно вспомнить имена известных исполнительниц, чье творчество они считают важным. В первую тройку вошли Полина Гагарина, Алла Пугачева и Валерия. Причем экс-победительницу «Фабрики звезд» называли чаще женщины, чем мужчины, а также респонденты в возрасте до 45 лет.

А включение Пугачевой в рейтинг эстрадных исполнительниц некоторым пользователям Сети показалось странным, ведь последний раз новые песни она представляла лишь в 2019 году на юбилейном концерте к своему 70-летию. Однако, по мнению фанатов артистки, результаты опроса просто показали очередной триумф Примадонны, которой даже не нужно петь, чтобы оставаться звездой.

Пятерку лучших певиц замыкают Лариса Долина и Юлия Чичерина. А более 20% опрошенных и вовсе заявили, что не могут назвать самых ярких исполнительниц, так как таких нет.