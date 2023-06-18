Пьет и просаживает последнее в казино: какую правду Пресняков скрывает о своем отъезде

Несколько месяцев назад внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков со своей супругой отправился жить в США. Молодой артист честно рассказывал, что в новой стране старается заработать съемками клипов и не оставляет свою музыкальную карьеру. Однако, как оказалось, поклонникам Пресняков показывает не всю правду.

Судя по социальным сетям жены артиста Алены Красновой, ее муж далеко не всегда увлечен только работой. Так, несколько дней назад они решили провести ночь в Лас-Вегасе. Супруги выбрали одно из местных казино, где не ограничивали себя ни в чем. В кадре они позируют у игровых автоматов с напитками в руках.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданный снимок. В комментариях к публикации одни порадовались за пару, а другие осудили их за игроманию и распитие алкогольных напитков.

При этом сам Пресняков предпочел не распространяться об этой поездке. В социальных сетях он делится лишь карьерными достижениями, оставляя личную жизнь и развлечения за кадром.