Песню Жени Лукашина «про тетю» боялись оставлять в «Иронии судьбы»: и не зря

В мелодраме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» звучит немало песен, которые быстро ушли в народ. Но особенной любовью зрителей пользовался шлягер «Ария московского гостя», которую жители СССР тут же переименовали по первой строчке в «Если у вас...». Но судьба композиции была проблемной, ее даже хотели вырезать из итогового варианта фильма.

Все дело в том, что Микаэл Таривердиев внезапно выступил против песни. Она показалась ему слишком «блатной» и не подходящей для мелодрамы о любви. Композитор предсказал, что у картины могут возникнуть проблемы из-за такого саундтрека. Но Рязанов осознанно пошел на риск и отказался вырезать песню.

Кстати, Таривердиев во многом оказался прав. Композиция действительно показалась чиновникам слишком крамольной, поэтому песню «про тетю» не крутили на радио несколько лет. А когда исполнитель Сергей Никитин, который и спел «Арию московского гостя» в ленте, в 1980 году захотел включить ее в свою пластинку, в этом ему отказали без объяснения причин.