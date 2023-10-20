Песню Утесова заслушали до дыр во всем мире: в России многие и не вспоминают

Леонид Утесов уже при жизни стал настоящей легендой сцены. Его песни пела вся страна, а некоторые из них оказывались доступны и западным слушателям. И, как оказалось, обретали не меньшую популярность.

Так, в начале 30-х композитор Лев Книппер написал песню «Поле-полюшко», которая вошла в репертуар Утесова. А после окончания Второй мировой войны композиция попала на Запад, где местные музыканты начали экспериментировать над ней. Например, свою джазовую версию выпустил Гленн Миллер, Бенни Гудмен и другие музыканты.

Но настоящим хитом в Америке она стала после того, как попала в сатирическую картину «Русские идут! Русские идут!», которая была посвящена холодной войне. С того времени «Поле-полюшко» появлялось в репертуаре многих групп, независимо от их жанров, а также в фильмах и играх. Например, песня звучит в легендарном «Изгое» Роберта Земекиса.

При этом на родине композиция не входит в число самых популярных в репертуаре Утесова. О ней помнят лишь большие любители певца, а поклонники отдают предпочтение совершенно другим хитам.