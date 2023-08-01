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Песню Толкуновой в СССР запретили, а теперь поют на девичниках: в чем крылась причина

1 августа 2023 06:45
Песню Толкуновой в СССР запретили, а теперь поют на девичниках: в чем крылась причина

От певицы никто не ожидал «запрещенки».

Валентина Толкунова была уважаемой певицей. Никто сегодня и не подумал бы, что ее можно ассоциировать с чем-то запрещенным и даже аморальным. Ее репутация была безупречной, но в 70-е цензура завернула одну из песен артистки.

Известный композитор Владислав Успенский написал для Толкуновой песню на стихи Марины Осташевой. Песня называлась «Не судите меня» и рассказывала о девушке, которая влюбилась в женатого парня. В песне героиня просила не осуждать ее «за голые колени» и за то, что она закрутила роман с чужим мужем.

Для 70-х песню посчитали чересчур смелой. Иметь голые колени и проводить ночи с женатым мужчиной советской девушке не пристало. Композицию не допустили до главного концерта «Песня года», но Толкунова все равно продолжала ее исполнять, только на собственных концертах. Слушатели, к слову, эту песню просто обожали.

Фото: Legion-Media, Roman Yarovitsyn/Roman Yarovitsyn/Globallookpress.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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