Песню Королевой обожали дети: думали, что о волшебной палочке, оказалось — с подтекстом

Детское восприятие не испорчено грязными подробностями взрослой жизни. Юные зрители и слушатели редко понимают пошлые намеки в кинолентах и в популярных песнях. Много лет Наташа Королева исполняла свой хит, под который отжигали мальчики и девочки, пока родители делали вид, что не понимают очевидного подтекста.

В свое время певица подарила поклонникам множество романтических баллад, среди которых «Московская Джульетта», «Мама, не плачь», «Синие лебеди». Однако куда большую популярность завоевала игривая песенка «Палочка-выручалочка», которая в 1992 году привела к большому скандалу.

Выступление на концерте в «Олимпийском» не показали на телевидении из-за провокативного содержания композиции. В песне юная Королева просила друга выручить ее «своей палочкой». Исполняя шлягер живьем, певица то и дело взмахивала рукой, словно держа что-то в руке. Жест добавлял еще больше двусмысленности.