Песню из фильма Гайдая заменили на другую и сделали только хуже: убедитесь сами

Комедии Леонида Гайдая известны не только своими остроумными сюжетами, но и запоминающимися песнями. Практически для каждого фильма постановщик готовил композиции, которые сразу же уходили в народ и становились хитами. Однако далеко не все из них с восторгом принимала цензура.

Так, для картины «Самогонщики» поэт Владимир Лифшиц написал заглавную песню, в которой с юмором описывал быт незаконного производства алкоголя. Но композиция получилась настолько запоминающейся, что цензоры заставили Гайдая заменить ее на другую. По их мнению, песня пропагандировала распитие алкоголя, ведь стала бы популярной не у одного поколения слушателей.

«Ребята, что вы делаете? Вашу песню же будет петь вся страна!» — именно так отреагировали на композицию цензоры.

В итоге, как рассказывает YouTube-канал Владимира Шишкова, в фильм вошла совершенно другая композиция, которая была настолько же запоминающейся, но не призывала зрителей к распитию и производству алкогольных напитков.