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Песня великой эпохи? Истинный смысл «Зимы» Хиля был скрыт от народа больше полувека

2 января 2023 11:15
Песня великой эпохи? Истинный смысл «Зимы» Хиля был скрыт от народа больше полувека

В строках композиции содержалась важная отсылка.

Звездой «Голубого огонька» 1971 года стал певец Эдуард Хиль. В эфире праздничного шоу он исполнил песню «Зима», которая позже превратилась в популярную композицию. Но далеко не все слушатели за эти 50 лет разгадали истинный смысл композиции, зашифрованный в ее строках.

Филолог из Новосибирска Владимир Угрюмов считает, что строчка «За шершавой стеной тьма колючая» появилась неспроста. По его словам, в 1970-е годы в стране царила эпоха застоя и неопределенности, что и было отражено в песне. Даже зима, живущая в избушке, напоминала злую Бабу-ягу. Кроме того, в тексте песни нашлось место для иллюстрации быта советских граждан тех лет: достаточно вспомнить то, как зима в березовой кадушке солила снежки.

При этом, более ранняя новогодняя композиция «А снег идет» из картины «Карьера Димы Горина», по мнению Угрюмова, показывает оттепель в стране 1960-х годов. Как объяснил эксперт «Комсомольской правде», об этом свидетельствует строчка «Все вокруг чего-то ждет». Тогда жители СССР надеялись, что тяжелые времена остались позади.

Фото: Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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