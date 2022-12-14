Песня про очередного мужа: кого на самом деле «угнала» Ирина Аллегрова (фото)

Ирина Аллегрова уже много лет считается главной сердцеедкой эстрады. Она четыре раза выходила замуж, а ее последний избранник был моложе певицы на девять лет.

Аллегрова познакомилась с Игорем Капустой в начале 90-х, когда он пришел в ее коллектив в качестве танцора. Он сразу понравился артистке, несмотря на то, что молодой человек состоял в отношениях с другой девушкой. Артистка не скрывала своей симпатии к Игорю, что приводило его даму в бешенство. Она жутко ревновала, и в итоге их отношения сохранить не удалось. Однажды Капуста ушел из дома, где на улице его ждала Аллегрова в своем автомобиле.

Игорь рассказывал: «Однажды после очередной разборки я выскочил из подъезда, увидел „девятку“ Ирины Аллегровой, сел в нее, и мы уехали. Песня Иры „Угонщица“ как раз про тот случай». Между ними начался страстный роман, и вскоре пара обвенчалась. Однако в официальный брак они так и не вступили. Первое время все шло хорошо. А потом Капуста начал открыто изменять, чего Аллегрова не смогла вынести. Оскорбленная артистка выгнала Игоря из дома, а потом старалась не вспоминать об этих отношениях.

Судьба Капусты сложилась драматично. У него были проблемы с законом, и несколько лет экс-танцор провел за решеткой. Это подкосило его здоровье, а в 2018 году Игоря не стало. По слухам, певица так и не простила изменщика. А после Капусты Аллегрова держит свою личную жизнь в строгом секрете.