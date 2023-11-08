Песня из советского мультфильма затмила иностранные хиты: в таком исполнении вы ее точно не слышали

Советские хиты часто становились популярными во всем мире. Песню «Ландыши», например, в СССР даже запрещали из-за громогласного мирового успеха. Хиты композиторов Страны Советов до сих пор переводят на другие языки, адаптируют на современный лад, используют как саундтреки и делают из них ремиксы.

Вторую и довольно странную жизнь недавно дали песне «Пусть бегут неуклюже» из мультика «Крокодил Гена». И исполнил ее не нарисованный земноводный, а известный музыкант Liaze совместно с equal. Перепетый хит крокодила Гены взбудоражил мир вновь, но теперь не как грустная ода Чебурашке, а в совершенно неожиданной интерпретации.

Музыкант назвал свой трек 2003. И выпустил в народ с оглушительным успехом. Однако, будем честными, хит вряд ли стал бы хитом, если бы не ностальгирующая мелодия, дорогая сердцу каждого, кто жил в СССР.