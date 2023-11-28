Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем

Конфликт так и не уладили.

Хит «Позвони мне, позвони» стал не только украшением фильма «Карнавал», но и яблоком раздора. Из-за этой песни поссорились два гения — их претензии друг к другу можно понять.

Стихи для композиции Татьяны Лиознова позаимствовала у известного поэта Роберта Рождественского. Музыку же написал Максим Дунаевский. Именно он и стал одним из фигурантов громкого скандала.

Ирина Муравьева, исполнившая в картине главную роль, хотела петь сама, но режиссер настояла на том, что эту миссию нужно доверить профессиональной певице. И нужная кандидатура нашлась быстро.

Жанна Рождественская великолепно справилась со своей задачей, что вывело из себя Аллу Пугачеву. Примадонну сильно ранил тот факт, что ей даже не предложили исполнить такую удачную песню.

Дунаевский оправдывался перед обиженной артисткой тем, что ей якобы давно уже не по статусу петь за кадром.

«Такую песню спела бы!» — парировала разъяренная звезда.

Прийти к общему мнению тогда знаменитостям не удалось, поэтому они еще долго злились друг на друга.