Песня «Хафанана» была самой большой загадкой для СССР в 70-х: ее истинный смысл потрясет

Под зажигательные мотивы песни «Хафанана» танцевали в конце 1970-х годов в СССР на каждой дискотеке. Песня казалась набором звуков и настоящей загадкой, но была настолько энергичной, что устоять и не пуститься в пляс было невозможно. Мелодию даже включили в одну из серий мультфильма «Ну, погоди!», ведь она имела огромную популярность.

А по ТВ можно было увидеть и выступление исполнителя шлягера — певца из Мозамбика Африка Симона. Он мог прямо на сцене сесть на шпагат или сделать колесо, поэтому его концерты напоминали цирковые номера. Но выяснилось, что в довольно примитивной композиции из придуманных слов таился важный смысл. Симон пел на африканском языке тсонга о том, что все люди, независимо от цвета кожи, равны перед Богом. Поэтому им стоит вместо вражды предаться той самой «хафанана». На русский язык смысл слова можно перевести как «отдых, полное расслабление». Симон призывал смотреть на вещи проще и не забивать голову лишними проблемами или комплексами.