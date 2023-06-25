Песни из этих фильмов смогут узнать лишь фанаты СССР: а вы из их числа?

Советские фильмы прославились не только благодаря увлекательным сюжетам, ярким актерским работам, режиссерским решениям, но и красивым саундтрекам. Одним из самых многогранных композиторов, писавших для кино, считается Алексей Рыбников. В его творческом багаже - музыка для более чем ста фильмов, короткометражек и мультфильмов, причем разных по жанру: это и сказки вроде “Приключений Буратино”, и исторические картины, как “Царь Иван Грозный”, и научная фантастика - “Большое космическое путешествие”. Некоторые композиторы сотрудничали с определенными режиссерами постоянно, как, например, Александр Зацепин - с Леонидом Гайдаем. “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Кавказская пленница” - во всех этих легендарных комедиях звучат музыка и песни Зацепина. В целом, в СССР образовалась целая плеяда композиторов, творивших для кино - Геннадий Гладков, Максим Дунаевский, Микаэл Таривердиев, Эдуард Артемьев, Андрей Петров и многие другие.

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