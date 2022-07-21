«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова

Юра Шатунов был бы доволен раскрепощенному поведению поклонников на своей могиле. В этом уверена певица Ольга Зарубина.

Последние несколько недель фанаты артиста со всей страны приезжают на Троекуровское кладбище, где покоится его тело. Поклонники пытаются почтить память музыканта разными способами, и некоторые даже устраивают настоящие дискотеки около захоронения. Смелое поведение фанатов оказалось большой проблемой, поэтому администрация решила установить охрану вокруг могилы артиста.

По словам Зарубиной, подобное поведение со стороны руководства кладбища неприемлемо. Дело в том, что Шатунов был кумиром миллионов людей, поэтому совершенно нормально, что его фанаты включают любимые хиты на могиле исполнителя. Певица также не сомневается, что и сам Шатунов был бы счастлив узнать о таком поведении своих поклонников. Для Юрия это бы означало, что он прожил жизнь не зря.

«Песни и танцы на могиле Шатунова — это совершенно нормально. Разгонять людей нельзя. Нужно дать им свободу и разрешить слушать песни Юры, танцевать», — цитирует слова артистки портал Prozvezd.info.

Также исполнительница отметила, что во многих культурах принято провожать танцами усопших. Люди специально устраивают концерты и никогда не надевают черное на похороны, чтобы не впитывать негативную энергию.