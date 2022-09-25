«Песнь льда и пламени»: в каком порядке читать книги Джорджа Мартина

Премьера долгожданного сериала «Дом Дракона», приквела к «Игре престолов», взволновала пользователей Сети. Фанаты сравнивают два проекта, изучают актерский каст и тщательно исследуют, насколько создатели ленты точно передали сюжет книги. Эта картина, как и оригинальный сериал, основана на трудах писателя Джорджа Мартина. Сейчас к его работам снова приковано всеобщее внимание. Зрители, которые не могут дождаться новой серии и поскорее хотят узнать о дальнейшем развитии сюжета, обращаются к литературным источникам.

Вот только в «библиографии» всей истории легко запутаться, ведь книги важно читать в определенном хронологическом порядке. Так, первой идет «Мир льда и пламени», которая является своеобразным путеводителем по общему сюжету. Затем можно переходить к книге «Пламя и кровь», ставшей основой для «Дома Дракона». Следом стоит прочитать «Рыцари Семи Королевств», по которой также готовится отдельный сериал.

И уже после этих трех книг идут те, по которым был снят культовый сериал. Его события поместились в пять томов: от «Игры престолов» и «Битвы королей» до «Бури мечей», «Пира стервятников» и «Танца с драконами». На этом «Песнь льда и пламени» не заканчивается — Мартин обещает выпустить еще две книги под рабочими названиями «Ветра зимы» и «Грезы о весне».