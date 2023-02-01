«Пешком ходить стыдно»: печальное предсказание в «Незнайке», которое уже сбылось

Честолюбивые и заносчивые богачи весь свой досуг проводят в похвалах друг друга. Они гордятся своими приобретениями, будь то дом, автомобиль или модная одежда, вовлекая внушаемых, но менее обеспеченных граждан в эту гонку. Думаете, это из размышлений наших сограждан-современников?

А вот и нет. Примерно такими же словами погоню за дешевым лоском описывает Козлик — персонаж повести Николая Носова «Незнайка на Луне». В книге он признается Незнайке, что и сам поддался соблазну и принял участие в марафоне тщеславия — да так, что еще остался должен.

Коллеги убедили Козлика взять в кредит автомобиль. На его первоначальные возражения о том, что пешком ходить экономнее, ему ответили: «Пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят». Удивительно, как точно автор предвидел напасть, которая настигнет общество через каких-то 30 лет, а через 50 станет настоящей проблемой. Аналитики подсчитали, что сегодня россияне набрали машин в кредит на 58 млрд рублей. Средний размер займа на авто вырос до 1,24 млн рублей.