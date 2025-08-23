Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

23 августа 2025 16:40
«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

Но проект точно полюбится зрителям и все благодаря главным героям.

Пятый канал решил сыграть на ностальгии зрителей и снял свой собственный вариант «Пса» и «Мухтара» — только в мини-формате. И речь не про длину серий или сезона, просто собака даже не будет доставать главному герою до коленей.

Подробности о новинке

С 24 августа стартует премьера сериала «Следопыт» — детектив с домашним шармом, юмором и, конечно, главным героем на четырёх лапах.

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

Ведущую роль сыграл Андрей Федорцов, а его напарником стал пёс по кличке Тюбик — харизматичный вельш-корги пемброк, для которого это первый кинодебют. Для справки: корги считаются овчарками, потому можно сказать, что перед нами демо-версия Мухтара (речь только про размеры, не про ум и выносливость).

Сюжет сериала

Главный герой сериала — принципиальный егерь Максим Охлопков, которого несправедливо увольняют после конфликта с мэром. Переехав в Петербург, он случайно становится свидетелем загадочной смерти соседа.

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

Не веря в случайность, Максим начинает собственное расследование и неожиданно для себя попадает в полицию. Именно там и начинается его новая жизнь, полная детективных интриг, юмора и неожиданностей.

Пес во главе истории

Особое внимание досталось Тюбику. Маленький корги стал настоящей звездой съёмочной площадки. Для каждой смены он получал «домашнее задание» — научиться кувыркаться, приносить зонтик, кружиться и даже выполнять небольшие трюки.

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

Специально для съёмок собаке сшили целую коллекцию костюмов: от забавного хот-дога и гавайской рубашки до шлейки с нашивкой «полиция», в которой Тюбик выезжает на места преступлений.

В тандеме Максим и Тюбик распутывают одно загадочное дело за другим. Пёс идёт по следу, находит улики и по-своему «отмечает» нарушителей, а Охлопков благодаря внимательности и нестандартному мышлению выстраивает цепочки событий, которые приводят к разгадке.

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

«Следопыт» обещает быть «Псом» и «Мухтаром» на минималках: меньше пафоса, больше лёгкости и забавных моментов. У Пятого канала есть шанс сыграть на любви зрителей к тандему «человек и пёс» — рецепту, который уже не раз работал. Использование при этом милых корги и вовсе «запрещенный прием».

Начало премьерного показа — 24 августа в 11:10. Ранее мы рассказывали, какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса».

Фото: Кадр из сериала «Следопыт»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину) Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину) Читать дальше 24 августа 2025
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Читать дальше 24 августа 2025
Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Читать дальше 24 августа 2025
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» Читать дальше 23 августа 2025
Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут Читать дальше 23 августа 2025
До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты Читать дальше 23 августа 2025
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Читать дальше 23 августа 2025
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются Читать дальше 23 августа 2025
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше