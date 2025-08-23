«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

Пятый канал решил сыграть на ностальгии зрителей и снял свой собственный вариант «Пса» и «Мухтара» — только в мини-формате. И речь не про длину серий или сезона, просто собака даже не будет доставать главному герою до коленей.

Подробности о новинке

С 24 августа стартует премьера сериала «Следопыт» — детектив с домашним шармом, юмором и, конечно, главным героем на четырёх лапах.

Ведущую роль сыграл Андрей Федорцов, а его напарником стал пёс по кличке Тюбик — харизматичный вельш-корги пемброк, для которого это первый кинодебют. Для справки: корги считаются овчарками, потому можно сказать, что перед нами демо-версия Мухтара (речь только про размеры, не про ум и выносливость).

Сюжет сериала

Главный герой сериала — принципиальный егерь Максим Охлопков, которого несправедливо увольняют после конфликта с мэром. Переехав в Петербург, он случайно становится свидетелем загадочной смерти соседа.

Не веря в случайность, Максим начинает собственное расследование и неожиданно для себя попадает в полицию. Именно там и начинается его новая жизнь, полная детективных интриг, юмора и неожиданностей.

Пес во главе истории

Особое внимание досталось Тюбику. Маленький корги стал настоящей звездой съёмочной площадки. Для каждой смены он получал «домашнее задание» — научиться кувыркаться, приносить зонтик, кружиться и даже выполнять небольшие трюки.

Специально для съёмок собаке сшили целую коллекцию костюмов: от забавного хот-дога и гавайской рубашки до шлейки с нашивкой «полиция», в которой Тюбик выезжает на места преступлений.

В тандеме Максим и Тюбик распутывают одно загадочное дело за другим. Пёс идёт по следу, находит улики и по-своему «отмечает» нарушителей, а Охлопков благодаря внимательности и нестандартному мышлению выстраивает цепочки событий, которые приводят к разгадке.

«Следопыт» обещает быть «Псом» и «Мухтаром» на минималках: меньше пафоса, больше лёгкости и забавных моментов. У Пятого канала есть шанс сыграть на любви зрителей к тандему «человек и пёс» — рецепту, который уже не раз работал. Использование при этом милых корги и вовсе «запрещенный прием».

Начало премьерного показа — 24 августа в 11:10. Ранее мы рассказывали, какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса».