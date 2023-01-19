Первый женился на спор, второй опозорил, а третий… Три мужа Майи Кристалинской

Голос Майи Кристалинской завораживал всех советских слушателей. При этом певица не получала специального музыкального образования, а такие вокальные данные просто были дарованы ей природой. Но такой подарок не гарантировал ей женского счастья.

Впервые девушка вышла замуж за будущего юмориста Аркадия Арканова. Но оказалось, что его чувства были ложью и женился он на спор. Мужчина не планировал создавать крепкую семью, а после успеха супруги зависть к ее славе взяла над ним верх, и он ушел.

Через время исполнительница вновь влюбилась. Ее избранником стал сотрудник популярного журнала, но он был пьяницей и дебоширом. Из-за его скандала в Доме журналистов страшный позор обрушился даже на Кристалинскую.

Последней и самой настоящей любовью певицы стал архитектор Эдуард Барклай. Он долго ухаживал за Майей, которая болела раком и уже смирилась со своей одинокой судьбой. Но напор мужчины поразил ее, и она сдалась. Однако и здесь счастье длилось недолго. Возлюбленный скончался, а женщина после этого перестала бороться и за свою жизнь.